Kogelhulzen op straat: opnieuw schietincident in Groningen

In de Groningse wijk Beijum zijn maandagavond meerdere kogelhulzen aangetroffen na een melding van een schietpartij.

De melding kwam even na 20.00 uur binnen. De politie heeft een deel van de Emingaheerd afgezet met linten en doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Afgelopen weekend was er ook al een schietincident in de wijk, toen er meerdere keren zou zijn geschoten op een auto in de omgeving van de Ypemaheerd. Ook hier vielen geen gewonden, ook is er nog niemand opgepakt.