Kogel raakt rijdende bus tijdens schietpartij in Amsterdam

Aan de Slotermeerlaan in Amsterdam is dinsdagavond bij een schietpartij mogelijk een rijdende bus geraakt. Dat meldt AT5. Een kogel zou door de ruit van de bus zijn gevlogen. Op beelden is te zien dat er een gat in het glas zit en een mogelijke kogelhuls op de vloer ligt.

De politie kreeg rond 22.30 uur een melding van een schietpartij. "Plots remde de bus hard ter hoogte van Plein 40-45", vertelt de 19-jarige Ilayda aan de lokale omroep. Zij was getuige van de schietpartij en maakte de video van de mogelijke kogelhuls. "Mensen in de bus schreeuwden, eerst dacht ik dat er iemand werd aangereden. Het leek erop dat twee mensen met elkaar in gevecht waren op de trambaan en plotseling hoorde ik een harde knal."

Hierna zag Ilayda dat de deur van de bus beschadigd was. "Ik zat direct achter de deur waar het incident plaatsvond en ben toen opgestaan om de chauffeur te informeren. Die kogel is de bus ingekomen op de plek waar mensen ook in- en uitchecken. Als daar iemand had gestaan, was het heel anders afgelopen."

Uiteindelijk kon iedereen de bus verlaten. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek naar het incident.