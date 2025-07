ZIEN: Nederlandse agenten patrouilleren in Belgische Knokke-Heist tegen overlast

In Knokke-Heist, net over de grens in België, zijn Nederlandse agenten deze zomer weer actief om overlast door Nederlandse jongeren in toom te houden. De bekende kustplaats trekt ieder jaar veel feestvierende jongeren, mede omdat daar vanaf 16 jaar al alcohol mag worden verkocht. Dat levert in de zomermaanden geregeld opstootjes op, en dus wordt ook dit jaar hulp ingeroepen uit Nederland.

Opvallend beeld: de bereden politie rijdt er door de straten met hun Nederlandse dienstpaarden. Samen met Belgische collega’s draaien de agenten nachtdiensten om overlastgevers sneller aan te kunnen spreken. Volgens de politie heeft hun aanwezigheid meerdere voordelen. Het Nederlandse uniform is herkenbaar en maakt de communicatie met jongeren makkelijker. Ook kunnen ze jongeren die problemen veroorzaken sneller identificeren.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Nederlandse politie ook buiten de landsgrens

In totaal worden deze zomer zo'n 75 Nederlandse agenten ingezet in zeven verschillende landen. Alleen al in Knokke gaat het om reguliere agenten, jeugdagenten, bikers, speurhondenteams en motoragenten.

Donderdagavond heeft de bereden politie nog geholpen bij enkele opstootjes. Die konden snel worden opgelost. De samenwerking is volgens beide landen een succesformule, vooral omdat veel jongeren zich minder snel laten afschrikken door Belgische agenten alleen.