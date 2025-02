Kleindochter (22) stak eigen oma dood uit angst voor strenge familie

Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen de 22-jarige Berfin Ç. Ze wordt verdacht van het doodsteken van haar 80-jarige oma.

Het incident gebeurde vorig jaar maart in een woning aan de Amsterdamse James Cookstraat. De oma betrapte Ç. terwijl ze met haar vriend in bed lag. Ze stuurde de jongen weg en dreigde het aan de familie te vertellen. Daarop sloegen bij Ç. de stoppen door. Ze bracht haar oma met meerdere messteken om.

Tijdens de zitting van vrijdag verklaarde de advocaat van Ç. dat zij bang zou zijn geweest voor de reactie van de familie, meldt AT5. Met name haar controlerende broer was reden tot zorg. Hij had Ç. verboden om met jongens af te spreken en moest te allen tijden haar live-locatie met hem delen.

De rechtbank doet vrijdag 21 februari uitspraak.