Man aangehouden na grote politieactie in centrum Ommen

De politie heeft zaterdagochtend rond 11.30 uur een man aangehouden voor bedreiging en wapenbezit in het centrum van Ommen. De aanhouding volgde na een melding dat iemand mogelijk een vuurwapen bij zich had. De kofferbakmarkt in het centrum werd vanwege de grote politieactie deels ontruimd. Ook werden de omgeving van de Markt en twee woningen enige tijd afgezet.

Eerder op de ochtend ontstond in een woning een conflict tussen twee bekenden. Een van de twee werd later met een vuurwapen op straat gezien. De man ging daarna de woning weer in.

Markt tijdelijk afgezet

De politie zette de omgeving van de Markt en twee woningen af. Uit voorzorg werden enkele woningen en een deel van de markt ontruimd. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd ingezet. De DSI is een speciale eenheid van politie en Defensie die onder meer wordt ingezet bij gijzelingen en ernstige geweldssituaties. Ook zette de politie een drone in om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. De straat ter hoogte van de woning werd met lint afgezet.

De gemeente Ommen raadde mensen vanwege een uitzonderlijke calamiteit af om naar het centrum te komen. De kofferbakmarkt werd daarom volgens de organisatie van de Ommer Bissingh geleidelijk beëindigd. De kofferbakmarkt is inmiddels weer hervat en gaat door tot 14.00 uur.

Niemand raakte gewond. De man zit vast en de politie onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd.