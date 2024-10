Kind op fiets geschept door auto, met spoed naar het ziekenhuis

In Noordwijk is een kind op een fiets geschept door een auto. Dit gebeurde op de Nieuwe Zeeweg dinsdagmiddag. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een aanwezige correspondent zou het slachtoffer al rijdend zijn overgestoken vanaf het fietspad, maar een voorbijgaande auto over het hoofd hebben gezien. De fiets en het kindje dat erop zat kwamen daardoor meters verderop terecht, aldus de correspondent . De auto heeft behoorlijke schade opgelopen.