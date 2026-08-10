Vrouw gewond na duw agent bij vechtpartij op kermis Oostzaan

De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan en daarbij is een vrouw gewond geraakt. Een agent deelde een duw uit waardoor de vrouw ten val kwam, meldt de politie.

Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding van een conflict bij de kermis op het Hannie Schaftplein in de Noord-Hollandse plaats, waarbij beveiligers al in actie waren gekomen. Volgens de politie bemoeiden ongeveer dertig omstanders zich met de situatie en bleven meerdere mensen dat doen ondanks waarschuwingen om afstand te houden.

Politie onderzoekt geweld door agenten

De vrouw kreeg daarbij een duw en moest medisch behandeld worden in een ambulance. Hoe zij eraan toe is, is niet bekend. De politie gebruikte wapenstokken om mensen op afstand te houden toen er hulp aan de vrouw werd verleend. Een omstander gooide volgens de politie blikjes in de richting van agenten.

Het incident wordt onderzocht. "Elk gebruik van geweld door de politie wordt uitvoerig onderzocht en beoordeeld", aldus de politie, die getuigen oproept om zich te melden.