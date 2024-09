Kelly V. veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs voor moord op 9-jarige zoon

De 37-jarige Kelly V. uit Hardinxveld-Giessendam, die heeft bekend haar 9-jarige zoon om het leven te hebben gebracht, is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had dit ook geëist.

De vrouw zou haar zoontje Kian slaappillen hebben gegeven, voordat ze hem op 5 oktober vorig jaar met een kussen smoorde. In het bloed van het slachtoffer zijn slaap- en kalmeringsmiddelen en de pijnstiller paracetamol gevonden.

V. was van plan om zichzelf daarna van het leven te beroven, vertelde ze de rechtbank twee weken geleden. Haar vader vond zijn dochter en overleden kleinkind twee dagen later in haar slaapkamer.

Bewoners reageerden vorig jaar geschokt op de dood van de jongen en de aanhouding van zijn moeder:

1:46 Buurt in Hardinxveld geschokt na vondst dode jongen (9): 'Ik snap er helemaal niks van'

De rechtbank vindt moord bewezen, omdat de vrouw lange tijd heeft na kunnen denken over haar voorgenomen besluit om het leven van haar zoon te beëindigen en daarna dat van zichzelf. Net als het OM acht de rechtbank de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar. Ze heeft volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en borderlinekenmerken.

"De verdachte heeft besloten om een einde te maken aan het leven van haar eigen kind. Kian en zijn moeder waren, sinds het beëindigen van de relatie met de vader van Kian, veel samen en hadden daardoor een zeer hechte band", aldus de rechtbank Rotterdam in het vonnis. "Dat het dan juist zijn eigen moeder is geweest die hem in de eigen vertrouwde omgeving van thuis van het leven heeft beroofd, rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan."

ANP