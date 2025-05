Jongetje (11) uit het niets door vier personen geschopt en geslagen in speeltuin

Een elfjarig jongetje is maandagmiddag 5 mei slachtoffer geworden van een gewelddadige mishandeling op het A. Nouriplein (Michel de Klerkhof) in Amsterdam. Rond 15.00 uur werd hij door vier oudere jongens zonder duidelijke aanleiding aangevallen terwijl hij aan het spelen was bij de speeltuin aan de kant van de Aalbersestraat. Het kind werd geschopt en geslagen en liep daarbij letsel op. Hij kon uiteindelijk zelf naar huis, maar de impact van het geweld is groot.

De vier verdachten, die allen donkere kleding droegen, zijn na de aanval in een auto gevlucht. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Politie doet dringende oproep

De politie wil deze zaak zo snel mogelijk oplossen om herhaling te voorkomen. Daarom roept zij mensen op die iets verdachts hebben gezien tussen 15.00 en 15.30 uur op maandagmiddag, of die over camerabeelden beschikken, om zich te melden. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier op de politie-website. Anoniem melden is ook mogelijk via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Na de mishandeling boden twee mannen op een scooter direct hulp aan het slachtoffer. De politie is met name op zoek naar deze twee mannen, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben over de daders of de toedracht van het incident. Ook zij worden verzocht zich bij de politie te melden.