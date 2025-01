Jongen ernstig gewond door steekincident in Amsterdam, veel jongeren getuige

Een minderjarige jongen is dinsdag ernstig gewond geraakt door een steekpartij in Amsterdam. Volgens de politie ging er een ruzie tussen twee jongens aan vooraf. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond 14.45 uur op de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Agenten troffen de zwaargewonde jongen aan op straat en verleenden direct eerste hulp. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Hij was nog aanspreekbaar.

Veel getuigen

Veel jongeren zouden de gebeurtenis hebben gezien. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat er beelden van het incident rondgaan op sociale media. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

Hart van Nederland/ANP