Jongen beschoten achter winkelcentrum Maassluis, man met mes aangehouden

Een jongen is zondagmiddag onder vuur genomen door een man in Maassluis. Er zouden meerdere schoten zijn gelost richting een jongen achter winkelcentrum Koningshoek. Kort na het incident is een man met een mes opgepakt.

Een ambulance heeft de jongen ter plaatse gecontroleerd, maar verder medische hulp was niet nodig. In de buurt van het winkelcentrum heeft de politie een man aangehouden die voldeed aan het signalement. Hij had een mes bij zich.

Het vuurwapen waar vermoedelijk mee is geschoten is niet gevonden. Een groot gebied rondom het winkelcentrum is daarom afgezet voor onderzoek.