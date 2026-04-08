Jongen belt vijf keer 112 en schrijft excuusbrief aan politie: 'Sori'

Een jongen uit Ridderkerk heeft vijf keer 112 gebeld terwijl er niets aan de hand was. Niet veel later stond hij samen met zijn moeder bij het politiebureau om excuses aan te bieden. Dat meldt de politie in Ridderkerk op Instagram.

Volgens de politie kwam de jongen persoonlijk langs met een brief. Agenten spreken van een "mooie brief" en geven aan respect te hebben voor het feit dat hij zijn fout inziet en verantwoordelijkheid neemt.

Onnodig 112 bellen is strafbaar. Wie dit doet, riskeert een boete die kan oplopen tot 9000 euro of zelfs een celstraf van maximaal drie maanden.