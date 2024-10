Jongen (15) opgepakt na reeks aanrandingen in Hoogvliet

Een 15-jarige jongen uit Rotterdam is dinsdag aangehouden. Hij wordt verdacht van meerdere aanrandingen en mishandelingen die afgelopen zomer in Hoogvliet plaatsvonden.

De incidenten vonden plaats in juni en juli 2024, waarbij verschillende vrouwen in de buurt van de Spijkenissebrug en de Gadering uit het niets werden lastiggevallen door een jongen op een fiets. In sommige gevallen gebruikte hij geweld, waardoor een van de slachtoffers gewond raakte.

Het onderzoeksteam schakelde sociale media en Burgernet in om getuigen op te roepen. Deze oproepen zorgden voor de nodige aandacht in de media en leverden waardevolle tips op. "Al deze kleine puzzelstukjes hebben ervoor gezorgd dat de zaak kon worden opgelost", aldus de politie.

Verhoord

De 15-jarige verdachte is inmiddels verhoord en in verzekering gesteld. Hij wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie bedankt iedereen voor het delen van berichten en het verstrekken van informatie die hebben bijgedragen aan de aanhouding.