Jonge tienermeisjes plegen woningoverval in Meerkerk

De politie is op zoek naar twee daders van een overval in Meerkerk, die na de daad op de vlucht zijn geslagen. Eind van de middag sloegen ze toe bij een woning aan de Lindenstraat in de Utrechtse plaats. Er is ook een signalement van de daders vrijgegeven. Wat blijkt? De politie is op zoek naar twee meisjes met een leeftijd tussen de 14 en 16 jaar.

In eerste instantie deelde de politie dat het voorval rond 19.00 uur had plaatsgevonden, maar kwam daar al snel op terug. De werkelijke tijd van de overval was 17.00 uur, het slachtoffer durfde alleen niet eerder alarm te slaan.

Signalement

Uiteraard ontvangt de politie graag tips in de zaak. Het volgende signalement is vrijgegeven:

Het gaat om 2 meisjes

Leeftijd: tussen de 14 en 16 jaar

Beiden zijn 1.60 meter lang

Een meisje heeft donker, krullend haar tot op de schouders en droeg een lange grijze jas

Tips mogen doorgebeld worden op 0900 - 8844 of anoniem via 0800 - 7000.