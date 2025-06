Jaar jeugddetentie geëist voor doodschieten vriend (19) in Voorburg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 1 jaar jeuddetentie geëist tegen de 19-jarige Saifeddine el B. voor dood door schuld en wapenbezit. De verdachte zou in maart vorig jaar zijn vriend Santiago (19) dood hebben geschoten in de Van Barbansonstraat in Den Haag. El B. ontkent dit.

"Er is een abrupt einde gekomen aan het heel jonge leven van Santiago", zei de officier van justitie in de rechtbank in Den Haag. "Het is enorm wrang dat dit soort incidenten moeten aantonen hoe gevaarlijk het bezit van vuurwapens is." Naast de celstraf, die de verdachte al in voorarrest heeft uitgezeten, eiste ze een locatieverbod voor het graf van het slachtoffer. Dat is een wens van de nabestaanden.

Omgebouwd gaspistool

Centraal tijdens de strafzaak staat de vraag wie verantwoordelijk is voor het dodelijke schot. De verdachte heeft vanaf het begin gezegd dat ze 's nachts beiden met het omgebouwde gaspistool zaten te spelen tijdens het blowen, waarbij Santiago zichzelf in het hoofd heeft geschoten. Het OM noemt dit onaannemelijk. Het OM meent op basis van onder meer de afstand van het schot en schietproeven dat de verdachte heeft geschoten.

De verdachte zou het wapen een week voor het schietincident hebben gekocht. "Ik voelde me onveilig, want ik werd bedreigd", zei hij daarover. "Het aanschaffen van een wapen is de grootste fout in mijn leven geweest." Hij bewaarde het pistool in het schuurtje in de tuin. In deze schuur mocht Santiago, met wie hij drugs verkocht, tijdelijk slapen op een bank.

Wapen getest

Een nacht voor het incident hadden ze het wapen samen getest in een park, waarvan Santiago een video maakte op een telefoon. El B. had daarom moeten weten dat daarmee weer een patroon in de kamer was geladen, redeneert het OM. Hij handelde in de visie van het OM daarom aanmerkelijk onvoorzichtig.

Over de dood van zijn vriend zei de verdachte: "Ik heb het wapen vastgehad en even met de laser op de muur gericht. Toen ging hij ermee spelen. We zaten gewoon muziek te luisteren, drillrap. Hij zwaaide met het wapen op de muziek en richtte op de muur, mij en hemzelf. Ik stak net een blowtje op, toen hoorde ik de knal."

Het OM gelooft niet dat Santiago zelf de trekker heeft overgehaald. Het Nederlands Forensisch Instituut NFI heeft met 22 proefpersonen getest of het mogelijk is het vuurwapen op ruime afstand op zichzelf te richten en allemaal gaven ze aan dat dit een onnatuurlijke en pijnlijke beweging voor hun pols was.

