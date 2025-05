Amsterdams park en kunstwerken beklad met anti-Israëlische leuzen

In het Amsterdamse Oosterpark zijn meerdere kunstwerken beklad met anti-Israëlische leuzen. Dat meldt D66-raadslid Jan-Bert Vroege op X. Op foto die hij deelt is een kunstwerk te zien waar met felrode letters op is gespoten, met verwijzingen naar Israël en beschuldigingen van terreur en kindermoord.

Eerder was er al boosheid in Amsterdam nadat er niet werd ingegrepen tijdens een pro-Palestijnse demonstratie toen een gemaskerde man een Israëlische vlag in brand stak en een andere demonstrant "Dood aan Israël" riep. Meer hierover zie je in de video hierboven.

Volgens Vroege zijn niet alleen losse objecten, maar het hele park beklad met dergelijke graffiti. "Hele Oosterpark (inclusief dit soort unieke kunstwerken) met dit soort vreselijke leuzen ondergekalkt. We zijn hard aan de slag en hopen morgen alles schoon te hebben", schrijft hij.

Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de actie. De gemeente Amsterdam is inmiddels begonnen met het schoonmaken van het park. Over eventuele aangifte of onderzoek naar de dader(s) is op dit moment nog niets bekendgemaakt.