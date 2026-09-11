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Man (48) overleden na politieachtervolging bij Venlo

Crime

Vandaag, 07:15

Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is overleden nadat een vluchtauto met drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel tijdens een politieachtervolging crashte. De twee andere inzittenden raakten gewond. Dat meldt de politie.

De politie kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag kort na 02.30 uur een melding van een inbraak bij een tankstation aan de Baarloseweg in het Limburgse Kessel. De drie verdachten gingen er vervolgens met een auto vandoor.

Bestuurder negeerde stopteken

Agenten zagen het voertuig later in Blerick rijden en gaven de bestuurder een stopteken. Toen die dat negeerde, zetten ze de achtervolging in. Rond 02.50 uur eindigde die op de afrit Venlo-Zuid van de A73, waar de auto crashte.

Over de toestand van de twee andere inzittenden is niets bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek.

Door ANP
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