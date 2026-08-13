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Inbrekers slaan toe terwijl Edwin thuis ligt opgebaard, zoon Kenny verbijsterd

Crime

Vandaag, 17:40

Terwijl het lichaam van Edwin van Dijk lag opgebaard in zijn eigen huis, braken dieven daar in. Ze doorzochten het pand op waardevolle spullen en gingen er met een fatbike én een geldbedrag vandoor. Zoon Kenny is verbijsterd over zoveel brutaliteit en doet zijn verhaal aan Hart van Nederland. Hij looft 5.000 euro uit aan degene die hem de dader kan aanwijzen.

Kenny heeft het idee dat het om een gerichte actie gaat. De rouwkaart van zijn vader stond namelijk online en zo kon het dievengilde precies het juiste moment uitkiezen om toe te slaan. "Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Die hebben me gecondoleerd en foto's genomen en alles genoteerd. Met het extra geldbedrag dat ik nu uitloof, hoop ik dat de dader wordt gepakt. Het mooiste zou zijn als hij of zij berouw toont. Maar ik ga ervan uit dat dat nooit gaat gebeuren. De spullen hoef ik niet terug, die kunnen me gestolen worden, om het maar 's zo te zeggen."

Kenny doet zijn verhaal in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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