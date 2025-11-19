Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heerhugowaard

Illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heerhugowaard

Crime

Vandaag, 19:08

Link gekopieerd

De politie heeft in Heerhugowaard een illegale sigarettenfabriek ontdekt en 250.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Na de ontdekking afgelopen zaterdag werden negen verdachten aangehouden, zo meldt de FIOD woensdag. De gearresteerden zijn allen afkomstig uit Oost-Europa en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De politie was naar de locatie gegaan na een inbraakmelding. Bij aankomst trof zij onder meer productiemachines en materialen aan, waarna onder meer de douane is ingeschakeld.

Er was naast de illegale sigaretten ook circa 1500 kilogram tabak aanwezig. In de loods waren bovendien slaap- en verblijfsruimten ingericht.

De ontruiming werd zondagochtend afgerond. Alle in beslag genomen goederen worden vernietigd. De FIOD en douane doen momenteel onderzoek naar de sigarettenfabriek.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.