Illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heerhugowaard

De politie heeft in Heerhugowaard een illegale sigarettenfabriek ontdekt en 250.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Na de ontdekking afgelopen zaterdag werden negen verdachten aangehouden, zo meldt de FIOD woensdag. De gearresteerden zijn allen afkomstig uit Oost-Europa en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De politie was naar de locatie gegaan na een inbraakmelding. Bij aankomst trof zij onder meer productiemachines en materialen aan, waarna onder meer de douane is ingeschakeld.

Er was naast de illegale sigaretten ook circa 1500 kilogram tabak aanwezig. In de loods waren bovendien slaap- en verblijfsruimten ingericht.

De ontruiming werd zondagochtend afgerond. Alle in beslag genomen goederen worden vernietigd. De FIOD en douane doen momenteel onderzoek naar de sigarettenfabriek.