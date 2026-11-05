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IJzerdraad gespannen over fietspaden in Den Bosch: 'Levensgevaarlijk'

Crime

Vandaag, 23:15

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Buurtbewoners in de Bossche wijk Maaspoort zijn geschrokken nadat afgelopen weekend op twee plekken ijzerdraad over fietspaden was gespannen. Een vrouw kwam daardoor met haar fiets ten val. De politie doet onderzoek en heeft twee vermoedelijk minderjarige jongens in beeld.

Op het andere fietspad ontdekte een automobilist de draad op tijd. Hij kon voorkomen dat twee andere fietsers ertegenaan reden. Een buurtbewoner vertelt Hart van Nederland dat hij de draad zelf niet heeft gezien, maar wel schrok toen hij ervan hoorde. "Dit fietspad wordt vaak gebruikt, vooral door kinderen. Daar verderop zit ook een school."

Een andere buurtbewoner maakt zich zorgen. "Waar gaat het met de jeugd naartoe, als ze nu al deze grapjes maken?" Ook de politie noemt de actie levensgevaarlijk. "Dit had heel anders af kunnen lopen."

Twee verdachten in beeld

De politie beschikt over camerabeelden en vraagt de twee jongens zich te melden. Doen ze dat niet, dan hoopt de politie dat iemand uit hun omgeving contact opneemt. Ook tips en extra camerabeelden zijn welkom.

Door Redactie Hart van Nederland
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