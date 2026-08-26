Honderd woningen ontruimd na vondst mogelijk drugslab in Apeldoorn

Ongeveer honderd woningen in en rond een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn werden woensdag ontruimd. De politie besloot daartoe nadat in een woning een mogelijk drugslab en verschillende wapens waren gevonden. Een bewoner is aangehouden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De politie kwam rond 02.30 uur af op een melding van vuurwerkoverlast. Er zou mogelijk zwaar, verboden vuurwerk in de woning liggen. Agenten gingen daarop naar binnen.

Mogelijk drugslab en wapens

In de woning werd uiteindelijk slechts een kleine hoeveelheid vuurwerk gevonden. Wel troffen agenten een mogelijk drugslab en verschillende wapens aan. De bewoner werd aangehouden en zit vast. Hij zal worden gehoord.

Enkele politiemensen kregen door de chemische lucht gezondheidsklachten. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Behandeling in het ziekenhuis was niet nodig.

Explosiegevaar

Sinds woensdagochtend is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen ter plaatse. Ook komt een Teamleider Explosieven Veiligheid en de EOD van Defensie naar de Eburonenstraat. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of er explosiegevaar is.

Op basis van de bevindingen besloot de politie ongeveer honderd woningen in en rondom het flatgebouw te ontruimen. De bewoners van bewuste flat kunnen nog niet terug naar huis. Een politiewoordvoerder laat weten dat de bewoners van twee omliggende complexen wel weer terug naar huis kunnen.