OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderd woningen ontruimd na vondst mogelijk drugslab in Apeldoorn

Crime

Vandaag, 11:00

Ongeveer honderd woningen in en rond een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn werden woensdag ontruimd. De politie besloot daartoe nadat in een woning een mogelijk drugslab en verschillende wapens waren gevonden. Een bewoner is aangehouden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De politie kwam rond 02.30 uur af op een melding van vuurwerkoverlast. Er zou mogelijk zwaar, verboden vuurwerk in de woning liggen. Agenten gingen daarop naar binnen.

Mogelijk drugslab en wapens

In de woning werd uiteindelijk slechts een kleine hoeveelheid vuurwerk gevonden. Wel troffen agenten een mogelijk drugslab en verschillende wapens aan. De bewoner werd aangehouden en zit vast. Hij zal worden gehoord.

Enkele politiemensen kregen door de chemische lucht gezondheidsklachten. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Behandeling in het ziekenhuis was niet nodig.

Explosiegevaar

Sinds woensdagochtend is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen ter plaatse. Ook komt een Teamleider Explosieven Veiligheid en de EOD van Defensie naar de Eburonenstraat. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of er explosiegevaar is.

Op basis van de bevindingen besloot de politie ongeveer honderd woningen in en rondom het flatgebouw te ontruimen. De bewoners van bewuste flat kunnen nog niet terug naar huis. Een politiewoordvoerder laat weten dat de bewoners van twee omliggende complexen wel weer terug naar huis kunnen.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.