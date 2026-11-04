Tientallen hartjes verdwenen van monument voor geredde Joodse kinderen

Een bijzondere herdenkingsplek in het Wilhelminapark in Utrecht is opnieuw doelwit geworden van diefstal. Afgelopen weekend zijn ongeveer zestig goudkleurige hartjes verdwenen van een monument ter ere van verzetsvrouw Trui van Lier. De hartjes staan symbool voor de 150 Joodse kinderen die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp redden. Achternicht en initiatiefnemer Michèle van Lier is er kapot van.

Het monument werd in april 2024 aangelegd en bestaat uit een pad met 150 goudkleurige hartjes. Kort na de aanleg werden al 22 hartjes gestolen, die later weer werden aangevuld. Nu is het opnieuw raak. "We weten helemaal niet wie zoiets doet", vertelt Michèle. Ze vermoedt dat mensen de hartjes misschien voor echt goud aanzien of als souvenir meenemen.

'Dat raakte mij'

Ook schrijver Jim Terlingen, die een boek over Trui van Lier schreef, is geschrokken. Hij sprak voor zijn boek met Joodse mensen die door de verzetsvrouw werden gered en voelt zich daardoor sterk verbonden met het monument.

Vooral de verdwijning van één specifiek hartje raakt hem. "Michele had 2 hartjes naast elkaar staan, die stonden symbool voor een Amsterdamse tweeling. Nu is 1 hartje daarvan weg. Dat raakte mij. Dat vind ik echt pijnlijk."

Een van de twee geredde kinderen uit de tweeling is inmiddels overleden. De ander leeft nog en is 88 jaar oud.

Herinnering aan 150 geredde kinderen

Trui van Lier richtte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met Jet Berdenis van Berlekom het Utrechtse kinderpension Kindjeshaven op. Vanaf 1942 vingen zij daar in het geheim Joodse kinderen op, die vervolgens naar onderduikadressen werden gebracht. Op die manier redden ze zeker 150 kinderen.

Terlingen hoopt dat er een oplossing komt om nieuwe diefstallen te voorkomen. Hij noemt bijvoorbeeld een herdenkingsvorm met struikelstenen, zodat de herinnering aan de geredde kinderen behouden blijft.