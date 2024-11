Hardloper zwaar mishandeld in Noordwijkerhout, 'zeer ernstig aangezichtsletsel'

Een 56-jarige man uit Noordwijkerhout (Zuid-Holland) is maandagavond ernstig gewond geraakt door een mishandeling, meldt de politie. De verdachte is een man van rond de 20 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang met blond haar.

Het incident gebeurde op het Duin en Dal omstreeks 20.20 uur. Het slachtoffer kwam terug van een rondje hardlopen en werd vanuit een auto, met daarin meerdere mensen, uitgescholden. Daarop sprak hij de inzittenden aan. Direct stapte de bijrijder uit en viel de hardloper aan.

Geschopt en geslagen

Het slachtoffer werd geschopt, geslagen, kreeg een kopstoot en werd uitgescholden. Tijdens zijn vlucht werd hij nog te voet achternagezeten door de verdachte. Hij hield "zeer ernstig aangezichtsletsel" over aan de mishandeling. "Hiervoor moet hij ook nog een operatie ondergaan. Het herstel duurt zeker nog lange tijd en het is nog niet duidelijk of het slachtoffer volledig herstelt", aldus de politie.

De recherche in Katwijk, die de kwestie onderzoekt, "neemt de zaak hoog op", aldus de politie in een verklaring. Er wordt gezocht naar getuigen.

