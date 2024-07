Groot onderzoek in woning in Delden, zwarte schermen rondom huis

De politie is sinds zondagmiddag bezig met een groot onderzoek in een woning in het Overijsselse Delden. Het huis is afgesloten met zwarte schermen.

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. De omgeving rondom de woning aan de Muldersweg in de Overijsselse plaats is afgesloten met zwarte schermen. Er zijn rechercheurs en mannen in witte pakken aanwezig. De straat is afgesloten.

Buurtbewoners vertellen aan RTV Oost dat ze 's ochtends ook een ambulance voor de deur hebben zien staan.

Later meer.