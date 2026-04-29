Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie schiet op auto bij achtervolging in Groningen, man (32) aangehouden

Crime

Vandaag, 17:23

Link gekopieerd

De politie heeft woensdagmiddag in Groningen meerdere schoten gelost om een verdachte te stoppen. Dat gebeurde na een achtervolging in de buurt van het Zuiderpark. De man zou eerder iemand hebben bedreigd met een vuurwapen of iets dat daarop lijkt en reed volgens de politie gevaarlijk door de stad. Een 32-jarige man uit Groningen is aangehouden.

Agenten zagen de automobilist rijden en probeerden hem te laten stoppen, maar hij ging er direct vandoor. Tijdens de achtervolging besloten agenten op de banden van de auto te schieten.

Waarschuwingsschot

De situatie liep verder op toen de auto uiteindelijk klem werd gezet door een politievoertuig. Op dat moment werd ook nog een waarschuwingsschot gelost. Volgens de politie was dat nodig om de bestuurder onder controle te krijgen.

De verdachte is een 32-jarige man uit Groningen. Bij controle bleek dat hij drugs had gebruikt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.