Politie schiet op auto bij achtervolging in Groningen, man (32) aangehouden

De politie heeft woensdagmiddag in Groningen meerdere schoten gelost om een verdachte te stoppen. Dat gebeurde na een achtervolging in de buurt van het Zuiderpark. De man zou eerder iemand hebben bedreigd met een vuurwapen of iets dat daarop lijkt en reed volgens de politie gevaarlijk door de stad. Een 32-jarige man uit Groningen is aangehouden.

Agenten zagen de automobilist rijden en probeerden hem te laten stoppen, maar hij ging er direct vandoor. Tijdens de achtervolging besloten agenten op de banden van de auto te schieten.

Waarschuwingsschot

De situatie liep verder op toen de auto uiteindelijk klem werd gezet door een politievoertuig. Op dat moment werd ook nog een waarschuwingsschot gelost. Volgens de politie was dat nodig om de bestuurder onder controle te krijgen.

De verdachte is een 32-jarige man uit Groningen. Bij controle bleek dat hij drugs had gebruikt.