Fietsster (28) overleden na ernstig ongeluk in Winschoten

Bij een ernstig ongeval in Winschoten is maandagochtend een 28-jarige fietsster om het leven gekomen. Ze kwam in botsing met een auto op de A.J. Romijnweg.

Het ongeval gebeurde rond 07.25 uur. Een correspondent ter plaatse meldt dat de hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, met spoed ter plaatse kwamen. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, aldus de correspondent. Hulp mocht voor het slachtoffer echter niet meer baten.

Volgens de correspondent is de bestuurder van de auto niet gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht.