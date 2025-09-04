Tiener uit het niets mishandeld in Gronings fastfoodrestaurant, politie deelt herkenbare beelden

De politie is op zoek naar een jongen die op woensdag 25 juni een minderjarige heeft mishandeld in een fastfoodrestaurant aan de Waagstraat in Groningen. Het slachtoffer werd uit het niets geschopt en geslagen terwijl hij met vrienden op zijn eten wachtte.

Op camerabeelden is te zien hoe de jongen wordt geschopt, geslagen en met geweld tegen de grond gewerkt. De verdachte vluchtte direct na de aanval. Het slachtoffer kent de dader niet en heeft geen idee waarom hij werd belaagd. Hij liep gelukkig geen ernstig letsel op.

Herkenbare beelden

Omdat de verdachte zich niet heeft gemeld na eerdere oproepen, heeft de politie nu herkenbare beelden van hem vrijgegeven. Op de beelden is te zien dat hij in gezelschap was van twee anderen. Zij waren getuige van de mishandeling en weten mogelijk wie de verdachte is.

De verdachte is minderjarig, ongeveer 1.65 meter lang, gezet, heeft kort donker kroeshaar en droeg een zwart T-shirt met witte letters, een lichte spijkerbroek en zwarte schoenen.

