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Gewonde bij steekpartij in Ter Apel, verdachte aangehouden

Crime

Vandaag, 06:15

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Aan de Ter Apelervenen in Ter Apel is maandagavond laat een persoon gewond geraakt bij een steekincident. De politie kreeg rond 23.10 uur melding van de steekpartij en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

Aan de Ter Apelervenen ligt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of het steekincident bij of in het centrum plaatsvond. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanleiding voor het incident.

Door ANP
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