Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Geen gas gevonden in woning Sappemeer, bewoners mogen terug naar huis

Crime

Vandaag, 12:37 - Update: 2 minuten geleden

Link gekopieerd

Aan de Mastenmaker in het Groningse Sappemeer zijn maandag tientallen woningen tijdelijk ontruimd. Er was sprake van een gasincident met een persoon die mogelijk een gevaar vormde voor zichzelf en zijn omgeving. Na onderzoek van de politie blijkt nu dat er geen gas is aangetroffen in de woning. De politie laat weten dat het gevaar is geweken.

Hulpdiensten waren massaal aanwezig aan de Mastenmaker, waar een dreigende situatie werd gemeld met een woning vol gas. Enexis, de netbeheerder voor het gas in het huizenblok, sloot de gasleiding voor het huis en het aangrenzende blok af.

Gevaar geweken

De politie meldt nu dat er geen gas is aangetroffen in de woning. Het directe gevaar is geweken en het lijkt erop dat bewoners weer naar huis mogen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.