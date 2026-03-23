Geen gas gevonden in woning Sappemeer, bewoners mogen terug naar huis

Aan de Mastenmaker in het Groningse Sappemeer zijn maandag tientallen woningen tijdelijk ontruimd. Er was sprake van een gasincident met een persoon die mogelijk een gevaar vormde voor zichzelf en zijn omgeving. Na onderzoek van de politie blijkt nu dat er geen gas is aangetroffen in de woning. De politie laat weten dat het gevaar is geweken.

Hulpdiensten waren massaal aanwezig aan de Mastenmaker, waar een dreigende situatie werd gemeld met een woning vol gas. Enexis, de netbeheerder voor het gas in het huizenblok, sloot de gasleiding voor het huis en het aangrenzende blok af.

Gevaar geweken

De politie meldt nu dat er geen gas is aangetroffen in de woning. Het directe gevaar is geweken en het lijkt erop dat bewoners weer naar huis mogen.