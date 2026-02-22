Politie lost waarschuwingsschot bij achtervolging te voet in Groningen

De politie in Groningen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een waarschuwingsschot gelost bij een achtervolging. Dat meldt de politie. Eén persoon is aangehouden.

De politie ontving rond 02.30 uur een melding van een mogelijk schietincident bij de Hagedisstraat in Groningen. Er zouden meerdere personen bij betrokken zijn. Zwaar bewapende agenten snelden zich naar de plek toe.

Toen de agenten ter plaatse waren, hebben ze te voet een achtvolging ingezet. Op de Eenhoornstraat werd het waarschuwingsschot gelost. Uiteindelijk is één iemand aangehouden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Een correspondent ter plaatse meldt dat in een naastgelegen hofje later een inval is gedaan. Het is niet bekend waarom er een inval is gedaan en of er mensen zijn aangehouden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.