Politie bekijkt of interview aanleiding mishandeling Beerta was

De politie onderzoekt of een interview mogelijk de aanleiding was voor de mishandeling van een 46-jarige man in Beerta. De man is donderdagavond aangevallen door een groep mensen in de Groningse plaats, bevestigt de politie na berichtgeving door diverse media. Hij liep daarbij lichte verwondingen op en heeft aangifte gedaan.

De man had zondag in een interview met Hart van Nederland gezegd dat zijn vriendin de avond daarvoor was gebeld door de vader van Jeffrey en Emma. In dit gesprek zou de vader van de kinderen hebben gezegd dat de kinderen "oké" waren. "We onderzoeken of er een directe relatie is tussen de mishandeling en een interview dat de man heeft gegeven", vertelt een politiewoordvoerder.

Inmiddels is bekendgemaakt dat de auto met de kinderen en hun vader al op zaterdag een kwartier na de ontvoering te water raakte, dat was rond 15.45 uur.

ANP