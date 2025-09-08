'Mogelijk misbruik bij kinderopvang Groningen, ouders maanden later geïnformeerd'

De leiding van kinderopvang De Goudvinkjes in de Groningse wijk Vinkhuizen heeft ouders dit weekend per mail geïnformeerd over een melding van mogelijk seksueel misbruik van een kind. Dat meldt RTV Noord. Het zou gaan om een bezoeker van het pand, niet om een medewerker.

In het gebouw aan de Goudlaan zit onder andere een buurthuis. Daardoor kunnen ook buitenstaanders het gebouw betreden. Kinderen moeten bovendien door gezamenlijke ruimtes lopen om bij het toilet te komen. Volgens meerdere bronnen zou het mogelijke misbruik daar over langere tijd hebben plaatsgevonden.

Begin mei werd een melding gedaan bij de politie. "Dit signaal is door ons zorgvuldig onderzocht. Omdat er te weinig aanknopingspunten zijn om een onderzoek uit te voeren, is in overleg met het Openbaar Ministerie besloten om de melding niet verder strafrechtelijk te onderzoeken”, laat een politiewoordvoerder aan de regionale omroep weten.

Ouders geïnformeerd

Opvallend is dat ouders pas maanden later zijn geïnformeerd. Bronnen aan RTV Noord melden dat de leiding eerder al plannen had om de situatie te delen, maar dat dit na overleg met de gemeente Groningen en de GGD werd uitgesteld. De gemeente benadrukt dat zorgvuldige voorbereiding belangrijk is bij gevoelige zaken als deze.

De directie schrijft in een e-mail "enorm geschrokken" te zijn en heeft in overleg met GGD Groningen en de gemeente maatregelen genomen. Zo worden kinderen voortaan altijd begeleid in gezamenlijke ruimtes en zijn medewerkers geïnformeerd over signalen van seksueel misbruik.

Maandagvond is er een bijeenkomst op locatie, waarbij ook iemand van de GGD aanwezig is.

