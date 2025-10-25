Terug

Slachtoffer zwaargewond na steekincident in Groningen, dader nog spoorloos

Crime

Vandaag, 09:35 - Update: 1 uur geleden

In Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon zwaargewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde in de omgeving van de Godekenheerd, meldt de politie. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het steekincident gebeurde rond 02.20 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Er is nog niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie doet op dit moment onderzoek in de buurt en vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

