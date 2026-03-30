Politie dringend op zoek naar ontsnapte TBS'er Anne Dijkstra (41)

De politie is dringend op zoek naar de 41-jarige Anne Dijkstra. De TBS'er ontsnapte maandagochtend aan zijn toezicht tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen. Dijkstra is veroordeeld voor meerdere zedenmisdrijven en zat in FPC Mesdag.

Om 11.11 uur heeft hij nog gepind in Hoogezand. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Een speciaal opsporingsteam, FastNL, is bezig met een zoektocht.

Signalement

Anne Dijkstra is 1.86 meter lang en heeft een mager postuur. Hij heeft blauwe ogen, volle lippen, afstaande oren en donkere kringen onder zijn ogen. Tijdens zijn ontsnapping droeg hij een bruine winterjas met lichte banen, een witte hoody, een zwarte werkbroek en zwarte werkschoenen. In Hoogezand droeg hij een donkere hoody. Mogelijk heeft hij andere kleding aan. Dijkstra spreekt Fries.

Mensen die Dijkstra zien, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Voor andere tips kunnen mensen contact opnemen met de tiplijn van de politie op nummer 0800-0600 of via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.