Politie doet onderzoek na berichten over verdachte situatie bij geparkeerde trein in Haren

De politie heeft vrijdagmiddag uit moeten rukken voor een mogelijke verdachte situatie in een trein in Haren, bij Groningen. Door een bericht op sociale media, besloot de politie onderzoek te doen naar de stilstaande trein die op een rangeerterrein van ProRail stond.

De politie heeft uiteindelijk niks aangetroffen en doet het af als een valse melding. Wel wordt er nog gekeken naar de persoon achter het verspreidde bericht op sociale media.