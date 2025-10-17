Politie doet onderzoek na berichten over verdachte situatie bij geparkeerde trein in Haren

Crime
Vandaag, 17:44
De politie heeft vrijdagmiddag uit moeten rukken voor een mogelijke verdachte situatie in een trein in Haren, bij Groningen. Door een bericht op sociale media, besloot de politie onderzoek te doen naar de stilstaande trein die op een rangeerterrein van ProRail stond.
De politie heeft uiteindelijk niks aangetroffen en doet het af als een valse melding. Wel wordt er nog gekeken naar de persoon achter het verspreidde bericht op sociale media.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.