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Dieven slaan toe tijdens uitvaart overleden grasbaancoureur (27)

Crime

Vandaag, 20:39

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Tijdens de uitvaart van de bekende grasbaancoureur Romano Hummel (27) is donderdagmiddag een motor gestolen. De diefstal vond rond 13.00 uur plaats, terwijl honderden mensen afscheid namen van de coureur. De motor stond op een aanhanger waarop meerdere motoren werden vervoerd, meldt de politie.

Bij het crematorium aan de Borchsingel in Eelderwolde hadden zich naar schatting 1.500 tot 2.000 familieleden, vrienden en kennissen verzameld om Hummel een laatste eer te bewijzen. De coureur kwam vorige week woensdag door een ongeval om het leven.

Grote erehaag voor coureur

De aanwezigen vormden een grote erehaag om Hummel een laatste eer te bewijzen. Daarna vond de afscheidsplechtigheid plaats in het crematorium, waar hij werd gecremeerd.

Hummel was een succesvolle grasbaancoureur die meerdere nationale en internationale titels op zijn naam schreef. In 2021 werd hij wereldkampioen op de langebaan. Hij werd slechts 27 jaar oud.

Terwijl de uitvaart bezig was, werd een van de motoren op een aanhanger gestolen. De politie maakte de diefstal donderdagmiddag rond 17.30 uur bekend. Over de omstandigheden is nog niets duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland
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