Zwaargewonde bij steekpartij Groningen, verdachte nog spoorloos

In de nacht van woensdag op donderdag is in het centrum van Groningen iemand zwaargewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde rond 01:20 uur aan de Tussen Beide Markten. Naar de verdachte wordt nog gezocht.

Hulpdiensten rukten massaal uit om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Politie zoekt getuigen

De verdachte sloeg na het incident op de vlucht en is nog niet aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden.

Ook de Forensische Opsporing is ter plaatse om sporen veilig te stellen en onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd. Het gebied rondom de plek van het incident is afgezet.