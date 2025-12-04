Verdachte aangehouden na vermoedelijk opzettelijk in brand steken eigen woning

Een rijtjeswoning in Groningen is woensdagavond beschadigd geraakt door een brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand, maar het vuur werd snel onder controle gebracht.

De politie meldt aan Hart van Nederland dat een 68-jarige man uit de gemeente Groningen ter plaatse is aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord, volgens een correspondent ter plaatse zou de man zijn eigen huis in de fik hebben gezet. De politie onderzoekt nog de oorzaak en toedracht van de brand. Er zijn geen gewonden gevallen.