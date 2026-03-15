2 gewonden bij steekpartij asielboot Groningen

Op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen is zondag een steekincident geweest. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.

'Omstreeks 14:00 uur kregen we een melding van een steekincident', meldt de politie. De gewonden zijn ter plekke aan hun verwondingen behandeld en één persoon is aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en de politie is een onderzoek gestart.

Volgens de website van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) worden in het schip zo'n 140 asielzoekers opgevangen. De noodopvang zou volgens de website van het COA tot 'uiterlijk tot 31 maart 2025 blijven', maar is langer opengebleven omdat de opening of uitbreiding van andere azc's vertraagd is.