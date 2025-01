Groep terroriseert McDonalds-filiaal, slachtofferhulp voor personeel

Het personeel van een fastfoodrestaurant in hartje Amsterdam heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen na een heftige vechtpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Op bovenstaande beelden is te zien hoe in het McDonaldsfiliaal aan het Muntplein door bezoekers en medewerkers over en weer wordt gegooid met onder andere eten en drinken. Alles vliegt door de lucht.

Volgens Powned zou de aanleiding een lange wachttijd zijn geweest. Sommige bezoekers waren het wachten op hun eten zat. De sfeer werd grimmiger en er vlogen allerhande dingen door de lucht, zoals rietjes, frisdrank en een prullenbak. Het personeel van de zaak doet ook mee aan het gooien. Een woordvoerder van de keten laat Hart van Nederland weten dat het personeel uit emotie heeft gehandeld.

Wat de exacte schade is en of er gewonden zijn gevallen kon de woordvoerder niet vertellen. Over de oorzaak kon de fastfoodketen ook geen uitlatingen doen behalve dat "een groep het verpest heeft".