Nederlandse jongen (19) verdacht van verkrachting Duits meisje op Rhodos

Een 19-jarige Nederlander wordt verdacht van het verkrachten van een 18-jarige Duitse toeriste in een hotelkamer op het Griekse eiland Rhodos, meldt De Telegraaf. De vrouw was met de jonge landgenoot meegegaan naar zijn kamer nadat ze haar tas kwijt was geraakt. Daar sloeg de Nederlander, die de aantijgingen fel ontkent, volgens justitie toe.

Het drama speelde zich af in de nacht van donderdag op vrijdag. Uit het dossier en de officiële verklaring van het meisje, die werd afgenomen in aanwezigheid van een tolk en een psycholoog, blijkt dat ze een paar dagen eerder was aangekomen op Rhodos en verbleef in een hotel in de badplaats Faliraki.

Die avond trok het meisje met vrienden de stad in om te feesten. Laat op de avond raakte ze in paniek toen ze haar tas kwijtraakte. Samen met de 19-jarige Nederlander keerde ze terug naar het hotel om te zoeken.

Toen ze de tas niet vonden, gingen ze naar zijn kamer. Daar zou het volledig uit de hand zijn gelopen. Volgens de jonge Duitse probeerde de Nederlander haar eerst te kussen, wat ze eerder al had geweigerd. Vervolgens betastte hij haar tegen haar wil, terwijl ze op het bed lag.

Doordat ze dronken was, kon ze naar eigen zeggen nauwelijks reageren. Uiteindelijk penetreerde de Nederlander haar zonder toestemming, ondanks dat ze hem meermaals vroeg te stoppen. "Ik voelde me als een prostituee", verklaart het meisje later. Volgens de landelijke krant zou de seks ongeveer vijf minuten hebben geduurd.

Nachtdienstmedewerker hotel

Daarna gaf het meisje aan geen aangifte te willen doen. Ze wilde de gebeurtenis zo snel mogelijk vergeten. Maar volgens de Griekse wet moet de politie bij dit soort zaken toch ingrijpen en een onderzoek starten.

De Nederlander zelf houdt vol dat er niets strafbaars is gebeurd. Volgens hem was er sprake van vrijwillige seks, waarbij beiden flink hadden gedronken, maar zonder enige dwang. Sterker nog: hij beweert dat zij hem juist vroeg door te gaan.

De jongen zei bovendien dat de nachtdienstmedewerker van het hotel kan bevestigen dat er geen sprake was van geweld. Hoe die dat zou moeten hebben waargenomen, is onduidelijk.