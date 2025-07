Nabestaanden van Leffert woedend na gefilmde grafroof: 'Gun ons de rust’

Nog geen etmaal na de begrafenis van de overleden Leffert (48) is afgelopen zondag zijn graf beroofd. Twee vrouwen haalden daar bloemstukken weg en werden op heterdaad betrapt door een buurtbewoner, die de diefstal op beeld vastlegde. De nabestaanden slapen er sindsdien slecht door: "Het maakt je verdrietig en het maakt je heel erg boos."

"Het is een beladen gevoel", vertelt Leffert's zwager Marvin aan Hart van Nederland. Hij werd maandagochtend wakker met het nieuws dat het graf van zijn zwager in de nacht ervoor was geschonden. "Maar mijn schoonmoeder slaapt moeilijk en zag 's nachts al de beelden. Zij heeft daarna niet meer verder kunnen slapen. We dachten maandag wellicht het leven her en der te kunnen gaan oppakken en het een plekje gaan geven, maar dat wordt je dus ook niet gegund."

'Dat doe je niet'

Verdrietig en boos worden de nabestaanden ervan. Het roept een gevoel van onrecht op, vertelt Marvin. Poging tot diefstal was aanvankelijk de verdenking, zegt Marvin. "Daar heeft de politie nu gelukkig een volbrachte diefstal van gemaakt."

De politie onderzoekt de zaak, maar in de buurt wordt ondertussen het huis waar een van de vrouwen zou wonen bekogeld met eieren. Een van de verdachte vrouwen is, vanwege de onrust, door de politie tijdelijk ergens anders ondergebracht. De politie roept iedereen op om niet voor eigen rechter te spelen.

Hoewel er in de wijk sinds het incident veel onrust is ontstaan, gaat het de familie maar om één ding. "Dat iemand gewoon het respect niet heeft om een boeket te laten liggen dat wij uit liefde voor Leffert hebben neergelegd. Daar moet je gewoon van af blijven welke normen en waarden je ook hebt. Volgens mij is de basis wel: dat doe je niet."

Leffert was geliefd in zijn woonplaats, en zijn nabestaanden halen veel troost uit de steun die ze krijgen. Nu hopen ze vooral op tijd en ruimte om het verlies te kunnen verwerken. "Leffert heeft nu rust, gun ons als familie nu ook de rust. Want op deze manier komen zijn kinderen, ouders en broer, mijn man, niet aan rouwen toe. Dat wordt je gewoon ontnomen."