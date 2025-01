Gooische 'bomenkiller' actief: al tientallen bomen verminkt

Het is een vreemd gezicht voor wandelaars, maar een groot mysterie voor de bosbeheerders van het Goois Natuurreservaat: bomen die worden verminkt doordat iemand grote stukken van de schors en stam wegzaagt. Iemand in het natuurgebied lijkt het gemunt te hebben op de Amerikaanse vogelkers. Deze 'bomenkiller' heeft inmiddels al tientallen stammen van de struiken beschadigd, waardoor ze langzaam afsterven.

De Amerikaanse vogelkers, zoals de naam al doet vermoeden, komt van oorsprong niet voor in Nederland. De struik werd in de jaren twintig van de vorige eeuw geïntroduceerd om de bosbodem te verrijken. Al snel bleek echter dat de soort zich in Nederland iets té goed thuis voelde. De struik verdringt andere inheemse soorten en is lastig te bestrijden. De zaden verspreiden zich snel via vogels en blijven tot wel tien jaar kiemkrachtig in de bosbodem.

Wat is de Amerikaanse vogelkers? Amerikaanse vogelkers, ook wel ‘bospest’ genoemd, is een loofverliezende struik of boom die in Nederland maximaal 20 meter hoog kan worden. De boom of struik kan vrijwel overal in ons land groeien. De plant bloeit in mei-juni metwitte bloemen die zijn gerangschikt in hangende trossen. De rijpe vruchten zijn zwartpurper met een gladde pit. De plant heeft glanzende bladeren.

Vanaf de jaren vijftig zijn er verschillende pogingen gedaan om de Amerikaanse vogelkers te bestrijden, met behulp van mechanische, chemische en biologische methoden. Het volledig uitroeien van de plant bleek echter al snel een onmogelijke opgave. Tussen 1970 en 1990 verschoof de focus van uitroeiing naar beheersing. Inmiddels wordt de struik geaccepteerd als een gecontroleerd onderdeel van het Nederlandse boslandschap.

Hoort niet in Nederland

Hoewel de Amerikaanse vogelkers de bosbodem vruchtbaarder heeft gemaakt, veroorzaakt de struik ook problemen. In sommige gebieden verdringt hij andere boom- en plantensoorten, wat mogelijk een doorn in het oog is van de 'bomenkiller'.

Volgens Peter Kampen, teamleider terreinbeheer bij het Goois Natuurreservaat, speelt dit probleem al langer. “Op dit moment zijn zo’n twintig tot dertig bomen slachtoffer geworden. Van sommige is een ring van wel tien tot twintig centimeter breed uit de schors weggezaagd. Hierdoor raakt het transportsysteem van de sapstroom verstoord, waardoor de boom sterft,” legt Kampen uit. In het verleden zijn al meer struiken op vergelijkbare wijze beschadigd. Hierdoor staat het totaal aantal dode Amerikaanse vogelkersen inmiddels op ongeveer honderd.

Voor eigen rechter spelen

"We weten niet wie de dader is, maar deze persoon of groep mag niet voor eigen rechter spelen," aldus Kampen. Het team van boswachters probeert de verantwoordelijke op te sporen. Ze hangen briefjes aan de beschadigde bomen om zowel met de dader in contact te komen als wandelaars te informeren over de situatie. "We hopen dat dit gaat helpen, want verdere stappen zetten we liever niet. Boswachters zijn ook boa's en mogen handhaven, maar dat doen we liever alleen als het echt nodig is."