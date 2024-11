Vrouw (23) steekt vriend (26) tijdens ruzie, man naar het ziekenhuis

Bij een steekincident in een woning in Boxtel is in de nacht van dinsdag op woensdag een 26-jarige man gewond geraakt. Een vrouw (23) is opgepakt en zit momenteel vast. Dat laat de politie weten.

Het incident gebeurde in een woning aan het Ursulinenpad. Na onderzoek van de politie blijk het te gaan om een geweldsincident in de relationele sfeer. De twee hadden ruzie, waarbij de vrouw de man uit Liempde stak. Hij raakte daardoor gewond aan zijn arm en schouder.

De man is voor behandeling van de verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De politie laat weten de zaak te onderzoeken en de vrouw tijdens het onderzoek vast te houden.