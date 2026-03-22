Gewonde bij schietpartij in Gouda, dader spoorloos

Bij een schietpartij in Gouda is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 03.25 uur aan de Sparreweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en troffen op straat een gewonde aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Vlakbij de plek waar het slachtoffer is neergeschoten, lag een fatbike in het gras, meldt een correspondent ter plaatse.

Politie zoekt getuigen

Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie is nog op zoek naar de dader. Er is direct een onderzoek gestart. De politie roept mensen op om camerabeelden te delen die mogelijk iets hebben vastgelegd van de schietpartij.