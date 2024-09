Gewonde bij schietincident in horecagelegenheid Groningen

In het centrum van Groningen is een gewonde gevallen bij een schietincident in een horecagelegenheid aan de Peperstraat. Dat gebeurde zondag kort voor 06.00 uur toen binnen een schot werd gelost.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek.

Ook in Leeuwarden is mogelijk geschoten in een horecagelegenheid. De politie kreeg rond 02.30 uur een melding van een schietincident aan het Ruiterskwartier, in de wijk Nieuwestad. Of daar gewonden zijn gevallen is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden.

ANP