Gewonde bij heftige vechtpartij op kermis in Gennep, politie alert

Een heftige vechtpartij op de kermis in het Limburgse Gennep dit weekend, daar zouden jongeren elkaar te lijf zijn gegaan met messen en knuppels. Sinds de vechtpartij houdt de politie een oogje in het zeil. Een jongen is gewond geraakt en heeft hoofdletsel. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Op beelden die rondgaan, en die je ziet in bovenstaande video, zie je hoe er flink wordt gevochten. De stukken jasvulling vliegen uiteindelijk zelfs in het rond. Een jongen wordt achterna gezeten door een gewapend groepje en weet te ontkomen door uit zijn jas de vluchten. De politie kwam op de vechtpartij af na meerdere meldingen.