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Politie vindt ruim 100 vermoedelijk gestolen fietsen in woning

Crime

Vandaag, 21:10

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De politie heeft donderdag in een woning in Den Haag tussen de 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze terug te kunnen geven aan de rechtmatige eigenaren.

De fietsen werden gevonden in een pand aan de Engelenburgstraat. Volgens een correspondent ter plaatse stonden de fietsen opgestapeld tot aan het plafond. Het gaat om allerlei soorten en modellen, waaronder dames- en herenfietsen, kinderfietsen, mountainbikes en fatbikes, zoals je ziet in de bovenstaande video.

De politie laat weten dat vrijdag verder onderzoek wordt gedaan. Dan moet ook meer duidelijk worden over de herkomst van de fietsen en de omstandigheden waaronder ze zijn aangetroffen.

Door Redactie Hart van Nederland

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