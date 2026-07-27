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Gestolen auto na weken teruggevonden door gevallen tak in Delft

Crime

Vandaag, 07:42

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Een omgevallen boomtak heeft in de nacht van zondag op maandag voor een opvallende vondst gezorgd in Delft, meldt een correspondent ter plaatse. De tak kwam terecht op twee geparkeerde auto's. Toen de brandweer de eigenaren wilde waarschuwen, ontdekten brandweerlieden dat een van de auto's al weken eerder was gestolen.

De brandweer kwam onder meer met een hoogwerker ter plaatse om de boom te controleren en losse takken te verwijderen. Bij het informeren van de eigenaren bleek een van de beschadigde auto's, een Peugeot, bij het RDW als gestolen geregistreerd te staan.

De eigenaar kwam naar de Schubertlaan en verklaarde dat hij de auto daar niet had geparkeerd. Wie de auto heeft gestolen, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland
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