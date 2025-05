Vrouw neergestoken in Geldrop, zwaargewond naar ziekenhuis

Bij een steekincident op de Mierloseweg in Geldrop is een vrouw gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat twee personen zijn aangehouden.

De steekpartij vond rond 18.00 uur plaats en volgens Omroep Brabant raakte de vrouw zelfs zwaargewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De regionale omroep meldt dat agenten met helmen en schilden het huis ernaast binnenvielen en dat vervolgens twee mensen geboeid werden afgevoerd.

Volgens een correspondent gebeurde het in een pand waar ook een snackbar of pizzeria zit. Op straat is het enorm druk met toeschouwers.